So kommen die fünf neuen "The Voice of Germany"-Coaches an!

Alles neu bei The Voice of Germany! Heute flimmert die erste Folge der 13. Staffel der beliebten Gesangsshow über die Bildschirme – und birgt jede Menge Neuheiten! Gleich fünf neue Coaches haben hinter dem Buzzer Platz genommen: Jetzt kämpfen Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28), Bill (34) und Tom Kaulitz (34) sowie Ronan Keating (46) um die größten Talente. Doch wie kommt das bei den Fans der Show an?

Auf X sind die Meinungen über die Coaches gespalten. "Bis jetzt gefällt mir die neue Jury gut!", schwärmt ein User. Vor allem von Ronan wünscht sich ein Fan mehr Sendezeit: "Schon verdammt hochkarätig besetzt." Doch auch viele Negativstimmen tummeln sich auf der Kurznachrichtenplattform. "Fühle die Jury so gar nicht", "Mittlerweile ist die Jury auch so belanglos geworden... Alleine schon diese Kaulitz-Twins" und "Ich will die alten Coaches wieder haben und die alten Regeln", meckern einige Nutzer.

Besonders die neue Regel des "Blocks" kommt nicht gut an. Seit dieser Staffel haben die Coaches die Möglichkeiten, einen der anderen zu blocken, damit sich das Talent nicht für sie entscheiden kann. "Diese bescheuerten Blocks sind doch eigentlich vor allem negativ für die Sänger - wenn sie einen bestimmten Juror präferierten", stellt ein Kritiker klar.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

Getty Images Ronan Keating im September, 2021

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

