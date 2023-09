Endlich offiziell: Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer

Endlich ist es offiziell. Für die deutsche Nationalmannschaft lief es zuletzt alles andere als gut. Nach der letzten Niederlage wurde der Bundestrainer Hansi Flick (58) freigestellt – im darauffolgenden Match übernahm interimsweise Rudi Völler (63) den Platz auf der Bank ein. Doch er stellte bereits vorher klar, dass dies nur eine vorübergehende Lösung sei. Julian Nagelsmann wurde bereits kurz darauf als Favorit geahndet. Nun steht fest: Der Ex-Trainer der Bayern wird bald die Nationalmannschaft coachen!

Das gibt der DFB in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Der 36-Jährige unterschrieb heute einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024. Der Trainer kann es wohl kaum erwarten, seinen neuen Posten anzutreten. "Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes – etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter", machte er deutlich. Er habe große Lust, sich dieser Herausforderung anzunehmen. "Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein", kündigte Julian an.

Rudi stellte zu dem bereits klar: "Julian Nagelsmann war mit Beginn der Suche unser Wunschkandidat als Bundestrainer. Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann." Der DFB-Sportdirektor sei sich sicher, dass es dank Julian im Sommer eine tolle Europameisterschaft im eigenen Land geben werde.

