König Charles und Camilla genießen letzten Tag in Frankreich

Die beiden haben sich noch mal ordentlich in Schale geschmissen! König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) besuchen derzeit ihr Nachbarland Frankreich – zum ersten Mal seit der Krönung des Monarchen. Zu diesem Anlass wurden die beiden Briten mit einem Staatsbankett auf dem Schloss Versailles empfangen. Nun reist das Paar schon wieder ab – doch bei ihrem letzten Auftritt begeistern Charles und Camilla mit schicken Looks!

Am letzten Tag ihrer Reise besichtigen die beiden ein Flugdeck der Marine in Südfrankreich, wo sie außerdem an einem Empfang auf einem der Schlachtschiffe teilnehmen. Dafür wählen die beiden stilvolle Outfits: Charles zeigt sich in einem grauen Anzug, zu dem er zwischenzeitlich eine coole Sonnenbrille kombiniert. Seine Gattin strahlt in einem hellblauen Mantelkleid, an der eine silberne Brosche steckt.

Während des Besuchs der Monarchen kam es jedoch auch zu dem ein oder anderen emotionalen Moment: Am Donnerstag hielt Charles eine Rede vor dem französischen Senat – auf Französisch. Darin sprach er nicht nur von Frankreichs Beziehung zu seinem Heimatland, sondern betont auch, wie sehr das Land seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) verehrt habe. "Sie haben […] gesagt: 'Sie hat Frankreich geliebt und Frankreich hat sie geliebt'", erinnerte er sich gerührt zurück.

Getty Images König Charles III., September 2022

Getty Images Königin Camilla, Staatsbesuch in Frankreich 2023

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla

