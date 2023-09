Mit 90 Jahren: Michael Caine beendet Schauspielkarriere

Er macht Schluss! Michael Caine (90) kann mit Stolz auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Im Jahr 1950 hatte er mit 17 Jahren seine erste Rolle ergattert. Sein Durchbruch folgte etwa 15 Jahre später. Seitdem spielte der Hollywoodstar in rund 160 Filmen mit. Nach mehr als 70 Jahren soll damit jetzt endgültig Schluss sein: Michael verkündet nun, dass er mit dem Abschluss der Dreharbeiten zu seinem aktuellen Film in den Ruhestand geht!

Gegenüber The Telegraph erzählt der Schauspieler, dass es für ihn wirklich an der Zeit sei, mit der Schauspielerei aufzuhören. Das läge unter anderem auch daran, dass er viele Dinge in seinem Alter einfach nicht mehr schaffe: "Ich bin jetzt verdammte 90 Jahre alt und kann nicht mehr richtig laufen und so weiter. Ich bin jetzt sozusagen im Ruhestand."

Ähnliche Aussagen tätigte der Schauspieler allerdings bereits vor zwei Jahren schon. "Mit Covid und all dem hatte ich drei Jahre lang keinen Film mehr gemacht und ich dachte, ich wäre fertig", resümiert der Schauspieler seine Entscheidung von damals. Für den Film "The Great Escape" sei er allerdings noch mal aus dem Ruhestand zurückgekehrt.

Michael Caine, Schauspieler

Michael Caine, Schauspieler

Michael Caine, Schauspieler

