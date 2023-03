90 Jahre alt geworden: Michael Caine feiert mit Tom Cruise

Michael Caine (90) und Tom Cruise (60) haben allen Grund zum Feiern! Mit gerade einmal 17 Jahren ergatterte der gebürtige Londoner seine erste Filmrolle – seinen großen Durchbruch schaffte er aber erst gut 15 Jahre später. Heute hat er in über 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Nun wurde die Schauspiellegende 90 Jahre alt. Seinen runden Geburtstag feierte Michael mit einem besonderen Gast!

David Walliams (51), der sich ebenfalls zu dem feierlichen Abendessen gesellte, teilte auf Instagram, dass auch Tom bei Michaels 90. Geburtstag dabei war: Gemeinsam strahlen die beiden Schauspieler in die Kamera, während sie ein Glas Rotwein und einen Schokoladenkuchen genießen. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Ich weiß nicht, warum es mir so viel Freude macht, Tom Cruise und dich an Michael Caines Geburtstag zusammen zu sehen, aber es ist so", schrieb beispielsweise ein Follower.

Nach mehreren Jahrzehnten im Showbusiness entschied sich Michael bereits vor zwei Jahren dazu, seine Schauspielkarriere zu beenden. Grund dafür seien gesundheitliche Probleme gewesen. "Also bin ich jetzt kein Schauspieler mehr. Ich bin ein Schriftsteller, was schön ist, denn als Schauspieler muss man um halb sechs Uhr morgens aufstehen und ins Studio gehen. Als Autor kannst du mit dem Schreiben beginnen, ohne das Bett zu verlassen", erklärte der 90-Jährige in einem Interview mit BBC.

Instagram / dwalliams Michael Caine und Tom Cruise im März 2023

Instagram / dwalliams Tom Cruise und Michael Caine im März 2023

Getty Images Michael Caine im August 2021

