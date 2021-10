Michael Caine (88) geht in den Schauspielruhestand! Im Alter von gerade einmal 17 Jahren hatte der gebürtige Londoner seine erste Filmrolle ergattert – seinen Durchbruch hatte er aber erst gut 15 Jahre später. Für die Hauptrolle in "Alfie" wurde er 1966 sogar für einen Oscar nominiert. Heute hat er in über 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt – darunter auch in Blockbustern wie "The Dark Knight", "Interstellar", "Tenet" und "Inception". Doch jetzt hat Michael genug: Er kehrt der Schauspielerei den Rücken.

In einem BBC-Interview verriet der 88-Jährige, dass der Mitte September erschienene Film "Best Sellers" sein Letzter sei. Er habe ein Problem mit der Wirbelsäule, das auch seine Beine betreffe und könne deswegen nicht mehr so gut gehen. Außerdem habe er "ein paar Bücher, die veröffentlicht wurden und erfolgreich waren", geschrieben. "Also bin ich jetzt kein Schauspieler mehr. Ich bin ein Schriftsteller, was schön ist, denn als Schauspieler muss man um halb sechs morgens aufstehen und ins Studio gehen. Als Autor kannst du mit dem Schreiben beginnen, ohne das Bett zu verlassen", erörterte der zweifache Vater.

Ein weiterer Grund ist aber auch, dass Michael in den vergangenen zwei Jahren keine passenden Angebote mehr erhalten habe. Niemand produziere Filme, in denen er gerne mitspielen würde. "Aber ich bin auch 88. Es gibt nicht gerade viele Drehbücher mit einem 88-jährigen Hauptdarsteller", fasste der Brite zusammen.

