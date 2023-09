Nach Joe-Klage: Sophie Turner verbringt Zeit mit Tochter

Sie konnte ihre Tochter wieder in die Arme schließen! Vor wenigen Wochen hatten Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ihre Trennung bekannt gegeben. Nach vier Ehejahren folgt jetzt also die Scheidung – inklusive Rosenkrieg, da der Sänger die Kids in den USA und die Schauspielerin sie lieber in Großbritannien aufziehen will. Kurz nach der Bekanntgabe der Klage gegen ihren Ex wurde die Beauty mit ihrer Tochter Willa gesehen: Sophie und ihre Kleine sind total glücklich, Zeit miteinander zu verbringen.

TMZ liegen Fotos vor, die die Game of Thrones-Darstellerin gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter in New York zeigen. Das Duo schlendert entspannt durch die Straßen und macht dabei einen zufriedenen Eindruck. Sophie, die ein lockeres schwarzes Outfit trägt, hält ihre Kleine an der Hand und spaziert mit ihr durch die Stadt. Von Joe fehlt bei dem Ausflug jede Spur.

Vermutlich hat der Sänger derzeit keine Lust, Zeit mit seiner Ex zu verbringen. Die wirft ihm nämlich vor, die gemeinsamen Kinder zu entführen und die Pässe für eine Einreise nach Europa zu verweigern. Das lässt Joes Anwalt allerdings nicht so stehen: "Dies ist eine unglückliche rechtliche Auseinandersetzung über eine Ehe, die leider zu Ende geht. Der Begriff 'Entführung' ist im besten Fall irreführend und im schlimmsten Fall ein schwerer Missbrauch des Rechtssystems."

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Sophie Turner im Mai 2019

Getty Images Sophie Turner im September 2022

