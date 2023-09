Joe Jonas wehrt sich gegen Klage von Ex-Frau Sophie Turner!

Er bezieht Stellung! Joe Jonas (34) hatte vor wenigen Tagen die Scheidung von Sophie Turner (27) eingereicht, nur vier Jahre nach ihrer Traumhochzeit. Die beiden gemeinsamen Kinder des Paares wohnen aktuell bei dem Sänger, da die Game of Thrones-Darstellerin für Dreharbeiten unterwegs ist. Sophie passte das aber nicht – sie reichte Klage gegen den Jonas Brothers-Star ein, da dieser ihr angeblich die zwei Töchter unrechtmäßig entzog. Nun äußert sich Joe über seinen Anwalt dazu!

In einem langen Statement seines Rechtsvertreters, das TMZ vorliegt, wehrt sich der 34-Jährige gegen die Anklage und erklärt die Umstände von seiner Seite. Er habe sich mit Sophie am Sonntag getroffen, um die Situation zu klären: "Joes Eindruck von dem Treffen war, dass sie sich darauf geeinigt hatten, gemeinsam auf eine einvernehmliche Regelung der gemeinsamen Elternschaft hinzuarbeiten." Mit der Klage forderte Sophie dann aber plötzlich, dass die Mädchen permanent in Großbritannien leben. Sie wolle die Pässe der beiden von ihrem Noch-Mann haben, um die Vereinigten Staaten direkt zu verlassen. Joe habe ihr diese nicht ausgehändigt, da er sonst wohl gegen die Anordnung des Scheidungsgerichts verstoßen würde.

Dass er die Kinder quasi entführt haben soll, will der Musiker auch nicht auf sich sitzen lassen. "Dies ist eine unglückliche rechtliche Auseinandersetzung über eine Ehe, die leider zu Ende geht. Der Begriff 'Entführung' ist im besten Fall irreführend und im schlimmsten Fall ein schwerer Missbrauch des Rechtssystems", führt sein Anwalt aus. Seine Töchter seien nun bei Sophie, die die Anklage nur erheben würde, "um das Scheidungsverfahren nach Großbritannien zu verlegen und die Kinder dauerhaft aus den USA zu entfernen."

Getty Images Joe Jonas, Sänger und Schauspieler

Getty Images Sophie Turner im Februar 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im September 2022

