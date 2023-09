Wie Papa Tom: Benjamin Brady ist jetzt auch Footballspieler

Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters! Tom Brady (46) gilt als einer der besten Footballspieler aller Zeiten. Jahrelang hatte er bei den New England Patriots gespielt und danach auch bei den Tampa Bay Buccaneers. Im Februar dieses Jahres erklärte der Quarterback dann, dass er aufhören will. Jetzt spielt aber der nächste Brady Football: Toms Sohn Benjamin (13) ist jetzt auch auf dem Feld!

"Benny spielt Football", verrät Toms Ex-Frau Gisele Bündchen (43) im Interview mit People. Benjamin kommt ganz nach seinem Papa und trägt auch die Nummer zwölf auf dem Trikot! "Er hat gerade angefangen und sein erstes Spiel war so schön", schwärmt das Supermodel weiter von der ganz frischen Sportkarriere des 13-Jährigen.

Insgesamt sei Gisele eine richtig stolze Mama. Mit Tom teilt sie außerdem noch Tochter Vivian Lake (10). "Es macht mich stolz zu sehen, wie sie sich alle zu ihren eigenen kleinen individuellen Persönlichkeiten entwickeln, aber wie stark ihre Prinzipien und Werte sind. Es macht mich so glücklich zu sehen, dass sie sich zu ihrem eigenen Wesen entwickeln", schwärmt die Laufstegschönheit im Interview.

Anzeige

Getty Images Tom Brady mit seiner Tochter Vivian und seinen Söhnen John und Benjamin

Anzeige

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen mit ihren Kindern Ben und Vivian beim Super Bowl 2021

Anzeige

