Gisele Bündchen und ihre Kids genießen Neuanfang in Miami!

Neue Stadt, neues Glück! Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (42) hat harte Monate hinter sich: Nach der Scheidung von Footballspieler Tom Brady (45) lässt es sich nun aber nicht unterkriegen und hat mit seinen Kindern Benjamin (13) und Vivian (10) im sonnigen Florida einen Neuanfang gewagt. Jetzt verrät die Laufstegschönheit, wie zufrieden sie bisher mit ihrer Wahl ist und es stellt sich heraus: Gisele und ihre Kinder sind superhappy in Miami!

Wie das Model gegenüber People verrät, habe sich die Familie in Florida schon gut eingelebt: "Ich liebe Miami. Ich liebe den Sonnenschein und die Menschen sind sehr warm und einladend, es fühlt sich wie zu Hause an." Vor allem die Outdoor-Aktivitäten würden die sonnige Stadt für die Familie so attraktiv machen: "Ich bin sehr aktiv, und in Miami geht es darum, draußen zu sein, also genieße ich das sehr."

Auch die geografische Nähe zu ihrer Heimat Brasilien würde sich auszahlen: "Es ist auch einfacher, von hier aus nach Brasilien zu fahren, und so kommen meine Schwestern jetzt viel öfter zu Besuch, was mich sehr glücklich macht." Vor allem zu ihrer Zwillingsschwester Patricia habe die Schönheit ein besonders enges Verhältnis: "Sie hält mir den Rücken frei, so wie ich ihr den Rücken frei halte."

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2023

Brazil News/MEGA Gisele Bündchen auf dem Karneval in Rio de Janeiro, 2023

Instagram Patricia Nonnenmacher Bündchen und Zwillingsschwester Gisele Bündchen

