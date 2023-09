Kate hat ihn verlassen: Julian Zietlow ist total verletzt!

Julian Zietlow hat die Trennung von Kate Kolosovskaia scheinbar schlecht verkraftet. Für den OnlyFans-Star, den er auf Bali kennengelernt hatte, ließ der Influencer seine Frau Alina Schulte im Hoff und die zwei gemeinsamen Töchter in Deutschland zurück. Die beiden sprachen von der großen Liebe – doch dann trennte sich Kate plötzlich, weil sie nicht mehr glücklich war. Er selbst meldete sich noch nicht zu der Trennung und löschte sein Instagram. Julian leidet aber sehr unter dem Liebes-Aus!

"Er will im Moment nicht mit mir reden. Julian ist total still. Er will nichts von mir hören. Julian will weder von unserm Freund Luca noch von jemand anderem etwas über mich erfahren, weil er sehr verletzt ist und Abstand braucht", erzählt Kate Bild. Wenn sie wollen würde, würde der Unternehmer sie deshalb auch immer wieder zurücknehmen, ist sich die Beauty sicher. "Ich sehe aber momentan kein Liebes-Comeback, ich glaube nicht, dass wir wieder zusammen kommen werden", stellt die Influencerin jedoch klar.

Auch auf die Trennungsgründe geht Kate noch mal ein: "In der Beziehung war ich zu 70 Prozent glücklich und zu 30 Prozent unglücklich. Ich möchte jemanden, der für meinen Sohn und mich da ist." Julian sei sehr freiheitsliebend, weswegen die Beziehung nicht weiter vertieft werden konnte. Finanziell hat das Erotik-Sternchen aber bereits ausgesorgt. "Ich brauche kein Geld mehr von Julian, ich verdiene mein eigenes Geld und habe außerdem immer noch Geld von ihm", betont es.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

