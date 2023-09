Arnold Schwarzenegger feiert 40-jähriges Jubiläum in den USA

Er ist stolz! Bereits 1968 war Arnold Schwarzenegger (76) in die USA ausgewandert. Seitdem lebt der gebürtige Österreicher seinen ganz persönlichen amerikanischen Traum. Vom ehemaligen Bodybuilder war aus ihm ein gefragter Hollywood-Schauspieler geworden. Auch in der Politik hatte er sich einen Namen gemacht – war sogar zeitweise zum Gouverneur von Kalifornien gewählt worden. Nun feierte der "Terminator"-Star ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 40 Jahren erhielt Arnold seine US-amerikanische Staatsbürgerschaft!

Zur Feier des Tages teilte der 76-Jährige eine Diashow per Instagram. Diese zeigt einige Fotos, die Arnolds Leben vor und nach seiner Ankunft in Amerika dokumentieren. So sieht man unter anderem auch eine Aufnahme, auf der er den Eid auf die amerikanische Staatsbürgerschaft ablegte. Diesen Tag betitelte Arnold unter seinem Post als "einen der stolzesten Tage seines Lebens". Die Fotocollage vertonte er zusätzlich mit einer Rede, die er 2004 auf dem Parteitag der Republikaner in New York City hielt.

In der Rede hatte der ehemalige Sportler bereits damals klargemacht, wie sehr er von einem Leben in Amerika geträumt hatte. So schwärmte er: "Wenn der Lehrer in der Schule über Amerika sprach, träumte ich davon, hierherzukommen. Ich träumte davon, hier zu leben." Vor kurzem hatte Arnold erst enthüllt, dass seine Kindheit in Österreich ziemlich traurig und brutal gewesen war. So hatte der Schauspieler gestanden, dass ihn seine Eltern früher regelmäßig geschlagen hatten.

