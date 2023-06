Arnold Schwarzenegger wurde als Kind von Eltern geschlagen!

Arnold Schwarzenegger (75) blickt in die dunkle Vergangenheit zurück. Der Schauspieler zeigt sich seinen Fans derzeit so privat wie nie: In seiner neuen Dokumentation gibt der Österreicher intime Einblicke in sein Leben – inklusive Details zu seiner Scheidung, Affären und dem Tod seines Bruders. Auch über seine Eltern spricht der frühere Bodybuilder ganz offen und enthüllt: Arnold wurde als Kind von seinen Eltern geschlagen und misshandelt.

"Es gab viel Brutalität zu Hause. Wir bekamen Schläge von unseren Eltern", schildert der ehemalige Gouverneur Kaliforniens in der Netflix-Produktion "Arnold". Der Muskelprotz erklärt weiter, sein Vater sei vermutlich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Krieg heimgekehrt – und habe die Brüder geohrfeigt, mit dem Gürtel geschlagen und nachts geschrien: "Wir wachten mit klopfendem Herzen auf, weil wir wussten, was das bedeutete. Da war immer diese merkwürdige Gewalt."

Ihre harte Kindheit habe Arnold und seinen Bruder Meinhard zusammengeschweißt. Umso härter habe den Schauspieler 1971 der tragische Tod des Erstgeborenen getroffen. Meinhard war bei einem Autounfall gestorben – er war unter Alkoholeinfluss gefahren.

