Nach Trennung: Britney Spears tanzt an Poledance-Stange!

Britney Spears (41) tanzt, was das Zeug hält! Mitte August hatte der iranisch-amerikanische Schauspieler Sam Asghari (29) nach nur einem Jahr Ehe die Scheidung von der Popsängerin eingereicht. Seit der Trennung ist die "Toxic"-Interpretin wieder offiziell auf dem Single-Markt – und scheint ihr Leben seither in vollen Zügen zu genießen. So wie jetzt auch: Britney packt mal wieder ihre besten Tanz-Moves aus!

Mit einem neuen Clip auf Instagram sorgt die 41-Jährige erneut für jede Menge Aufsehen. In dem Video filmt Britney sich in einem pinken Bikini, während sie an einer Poledance-Stange performt – stürmische Tanzschritte und wilder Haarschwung inklusive. Zu dem Beitrag fügt die Blondine schlichtweg drei Nagellack-Emojis hinzu.

Der Rhythmus liegt offenbar in der Familie. Ihre Schwester Jamie Lynn Spears (32) will in diesem Jahr sogar an einer Tanzshow teilnehmen – Britney soll davon aber nicht gerade begeistert sein. Laut einem Insider empfinde sie nämlich ihre Teilnahme als schlechtes Timing. "Sie fühlt sich ständig von ihrer Familie enttäuscht und das tut definitiv weh", erklärte die Quelle gegenüber OK! Magazine. Die Sendung zu verfolgen, soll Britney demnach nicht in Betracht ziehen.

Getty Images Britney Spears im April 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2023

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2016

