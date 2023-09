"B:Real"-Kracher: Georgina Fleur und Nico Legat sind dabei!

Sie mischen die Truppe auf! B:REAL – Echte Promis, echtes Leben geht am 2. Oktober in die nächste Runde – Kader Loth (50) und Co. geben noch intimere und privatere Einblicke in ihren Alltag. Die zweite Staffel soll tatsächlich noch krasser werden als die erste. Das versprechen unter anderem schon die neuen Gesichter der Reality-Daily-Soap Flocke und Gina-Lisa Lohfink (37). Jetzt wurde bekannt: Auch Georgina Fleur (33) und Nico Legat sind am Start!

Sie ist vor allem durch ihre Bachelor-Teilnahme und diverse Skandale mit ihrem Ex Kubilay Özdemir bekannt – er polarisierte in der vergangenen Staffel von Temptation Island. Zwei Charaktere, die definitiv viel zu erzählen haben! Georgina erklärt Promiflash, was ihr an dem Format so gefällt: "Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen nicht zehnmal gefaked in ein Haus laufen. Die Sendung ist halt echt. Ich bin ja auch eine Reality-TV-Bekanntheit und keine Schauspielerin." Die Zuschauer werden sie und ihre Tochter durch Berlin begleiten dürfen. "Ich liebe Berlin, meine Tochter ist in Berlin geboren und weil ich auch sehr viel Zeit hier verbringe und meine Mutter hier lebt, bin ich jetzt bei 'B:Real' dabei", führt sie aus.

Auch Nico freut sich sehr auf das Format – vor allem, weil die Fans ihn nun von einer anderen Seite kennenlernen sollen: "Ich bin ein lebensfroher Mensch. Alle denken, ich wäre ein gefühlskalter Alkoholiker, der größte Arsch der Welt, der Fremdgänger. Aber so bin ich privat gar nicht. Ich bin sehr selbstständig, zielstrebig." Nach dem Treuetest habe er mit sehr vielen Vorurteilen kämpfen müssen: "Ich will einfach ein bisschen auch meinen Ruf verbessern, halt wirklich zeigen, dass ich mich verbessert habe."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / nico.legat Nico Legat, Mai 2022

RTLZWEI Nico Legat, "B:Real"-Star

