Vorfall am Bergdoktor-Set: Maibaum erfasst kleinen Jungen!

Großes Drama am Set von Der Bergdoktor. Auf dem TV-Gasthof "Wilder Kaiser" in Going bei Kitzbühel wollten am frühen Nachmittag die Dorfbewohner den Stamm eines Maibaums an der Dorfkirche verankern – doch das ging nach hinten los. Der Ausleger brach ebenso wie der Baum aus seiner Halterung des Krans und stürzten zu Boden. Bei dem Vorfall wurde das Dach eines Hauses zertrümmert. Doch der Baum samt seiner Halterung traf auch einen siebenjährigen Jungen, der die ganze Aktion von seinem blauen Roller aus beobachten wollte. Glücklicherweise wurde er aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Bild berichtete.

"Dem Jungen wurden drei Zähne ausgeschlagen, er ist aber außer Lebensgefahr", erklärt Christian Viehweider dem Blatt. Zudem wurde der Junge am linken Fuß verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er umgehend ins Landeskrankenhaus Tirol gebracht, wo er behandelt wird. Derweil steht die Produktionsfirma von "Der Bergdoktor" nun vor einem Problem. "Der Gasthof kommt in jeder Folge vor. Man muss den Drehplan jetzt irgendwie umstricken und ändern. [...] Das Wichtigste ist, dass es dem Jungen schnell wieder besser geht", erklärte eine Sprecherin im Interview.

Die Dreharbeiten für die 18. Staffel hatten bereits begonnen. Auch Hans Sigl (54) ist wieder mit von der Partie. Auch er wünscht dem Jungen, der bei dem Vorfall verletzt wurde, eine schnelle Genesung: "Ich wünsche dem Jungen und allen, die zu Schaden gekommen sind, gute Besserung und alles Gute."

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

