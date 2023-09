"Hochzeit auf den ersten Blick"-Beate fehlt bei Matching!

Es ist eine Premiere in der Geschichte von Hochzeit auf den ersten Blick. In der Show bilden Dr. Sandra Köhldorfer (42), Beate Quinn und Markus Ernst das Trio, welches die Singles miteinander verkuppelt. In den vergangenen sechs Staffeln konnten die Experten schon einige Kandidaten erfolgreich miteinander matchen. Doch bei der heutigen Folge kam es zu einer Überraschung: Beate fiel nämlich beim Matching aus!

Der Grund: Die Sexualtherapeutin muss krankheitsbedingt absagen und kann somit nicht an den Einschätzungen teilnehmen. Ob dies beim Matching-Prozess zum Problem führt oder sogar die Qualität der Auswertung darunter leidet? Schließlich entscheiden Sandra, Beate und Markus gemeinsam, wer ein Paar sein könnte.

Für den Matching-Experten und die Psychoanalytikerin ist es eine ungewohnte Situation, aber keinesfalls ein Hindernis. Denn die drei sind ein eingespieltes Team, wie Markus erklärt: "Wir sind im Austausch. Wir kennen ihre Argumente." Somit steht fest – Sandra und Ernst können es zu zweit meistern!

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September, 20:15 Uhr auf Sat.1 oder ab 18. September vorab auf Joyn.

