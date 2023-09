Mick Schumacher und Laila Hasanovic total verliebt auf Event

Erst vor wenigen Wochen hatte Mick Schumacher (24) publik gemacht, dass er wieder verliebt ist. Der Sohn des einstigen Rennfahrers Michael Schumacher (54) hatte ein niedliches Bild mit der Influencerin Laila Hasanovic geteilt und machte damit deutlich: Er hat sein Herz verschenkt. Es scheint auch ziemlich ernst zwischen den beiden zu sein. Die Beauty kennt bereits die Mutter des Automobilrennfahrers. Nun zeigen sich Mick und Laila verliebt auf einem Event!

Hand in Hand besuchten die Turteltauben den GP von Japan in Suzuka. Dabei strahlte sowohl Mick als auch Laila bis über beide Ohren. Auf einem Bild schauen sie sich auch ziemlich verliebt an. Bisher präsentierten sie ihr Liebesglück eher auf Social Media – jetzt aber auch ganz niedlich auf öffentlichen Events.

Im Interview mit RTL betonte Mick bereits, wie glücklich das Model ihn mache. Das möchte er wohl auch nicht mehr verstecken und tatsächlich durch Schnappschüsse mit der ganzen Welt teilen. Viel privater soll es aber nicht werden.

Xpb.Cc Limited / ActionPress Mick Schumacher und Laila Hasanovic auf einem Event

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Laila Hasanovic

