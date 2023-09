Hoher Blutverlust: Anna Adamyan erlebte traumatische Geburt

Offene Worte von Anna (27) Adamyan. Im August ist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Doch die Entbindung verlief alles andere als geplant. "Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschließender Operation und hohem Blutverlust", verrät die Influencerin nun auf Instagram.

