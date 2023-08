23 Jahre alt: Sie ist die Princess Charming von Staffel drei

Princess Charming geht in die nächste Runde! Schon zwei Staffeln gibt es von der lesbischen Datingshow, bei der die Kandidatinnen um eine Frau buhlen. In der ersten Staffel hatte Irina Schlauch ihre große Liebe gesucht, im vergangenen Jahr war es dann Hanna Sökeland. Schon Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass eine weitere Staffel folgen wird. Jetzt wird die neue Princess Charming auch endlich vorgestellt!

Wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht, sucht in diesem Jahr Madleen Matthias in Thailand nach ihrer Traumfrau. Die 23-Jährige kommt aus der Nähe von Bremen und studiert derzeit noch. Madleen hat auch schon ein paar Vorstellungen, was ihr bei ihrem Gegenüber wichtig ist: "Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt. Ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann", betont sie.

Fans der Reality-TV-Show müssen auch nicht mehr allzu lange auf die neuen Folgen warten: Schon ab dem 1. September läuft wöchentlich eine neue Folge auf RTL+. Mit dabei sind insgesamt 17 Kandidatinnen – im Verlauf der Show werden allerdings weitere nachrücken und die Villa aufmischen.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de