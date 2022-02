Es war ein Schreckmoment am Set! Im Januar fanden in Thailand die Dreharbeiten zur dritten Staffel von Kampf der Realitystars statt. Vor knapp zwei Wochen meldete sich der Cast nach vier Wochen Netzpause wieder bei seinen Fans zurück. Doch die Zeit in der Sala scheint für zwei Kandidaten besonders hart gewesen zu sein: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) und Tessa Bergmeier mussten sogar ins Krankenhaus!

Wie Bild berichtete, sei der 67-Jährige bei einem Spiel am Strand zusammengebrochen. "Plötzlich ist er nach vorne weggesackt und fiel in den Sand. Heinz war aber recht schnell wieder ansprechbar", erzählte eine Produktionsmitarbeiterin dem Blatt. Vorsichtshalber sei er aber dennoch für eine Nacht in eine Klinik gebracht worden. Kaum entlassen, sei er am Set über eine Pflanze gestolpert und wieder ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier wurde derweil ein Insektenstich zum Verhängnis. Auf der langen Treppe, die zur Toilette führt, sei sie von einer Hornisse gestochen worden. "Die war richtig laut – und der Schmerz war sehr krass. Irgendwann war es so schlimm, dass ich gar nicht mehr richtig laufen konnte", schilderte die 32-Jährige den Vorfall. Im Krankenhaus habe sie Infusionen und Antibiotika bekommen, fügte sie hinzu.

Bieber, Tamara Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein im Oktober 2020

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast bei der "Cocktailparty"-Challenge

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, TV-Star und Model

