US-Eishockey-Star Nic Kerdiles (29) nach Unfall gestorben

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Nic Kerdiles hatte in seiner Karriere als Eishockey-Spieler so einige Erfolge gefeiert: Fast 200 Spiele hatte der Sportler zwischen 2010 und 2019 für die National Hockey League der USA, zunächst für die Anaheim Ducks, dann für die Winnipeg Jets bestritten. Vor vier Jahren beendete er seine Eishockey-Karriere und startete als Immobilienmakler durch. Nun werden traurige Neuigkeiten bekannt: Nic ist ums Leben gekommen.

Das berichtet TMZ. Demnach kam es Samstagnacht zu einem schweren Unfall: Nic war mit seinem Motorrad in der US-Stadt Nashville unterwegs. Gegen 3:30 überfuhr er ein Stoppschild und krachte daraufhin in die Seite eines BMWs. Der einstige Profisportler wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind aber so schlimm gewesen, dass die Ärzte ihm nicht mehr helfen konnten.

Die Trauer um Nic ist groß. Seine Ex-Freundin Savannah Chrisley widmet ihm auf Instagram ein paar rührende Worte: "Ich wünschte, du könntest all die Menschen sehen, die gerade da sind und dich lieben. Du hast so große Spuren in dieser Welt hinterlassen und ohne dich ist sie so leer. Es ist unmöglich zu glauben, dass du wirklich weg bist. Ich möchte es nicht glauben."

