Lügendetektortest: Eric Sindermann liebt Sanja wirklich!

Das dürfte wohl einige überraschen! Die Reality-TV-Stars Eric Sindermann (34) und Sanja Alena (31) hatten erst vor wenigen Wochen verkündet, in einer offiziellen Beziehung zu stecken. Nach einem monatelangen Hin und Her hatten die beiden endlich beschlossen, sich öffentlich zueinander zu bekennen. Da an der Authentizität seiner Gefühle oft gezweifelt wird, stellt sich Eric nun den Fragen eines Lügendetektortests. Dabei kommt raus: Er scheint seine Sanja wohl wirklich zu lieben!

In der neuesten Folge des Reality-Formates B:REAL – Echte Promis, echtes Leben lässt sich Eric an einen Lügendetektor anschließen. Ein Experte stellt ihm daraufhin einige Fragen, die mit seiner Beziehung zu Sanja zu tun haben – unter anderem möchte er wissen, ob Eric die Blondine denn wirklich aufrichtig liebe. Und tatsächlich: Der Designer sagt die Wahrheit. "Ich glaube, da freut sie sich," kommentiert er daraufhin das Ergebnis.

Erst vor Kurzem hatte Eric eingeräumt, seine Beziehung auch aus karrieretechnischen Gründen zu führen: "Jede Beziehung ist neue Publicity, das ist einfach so. Natürlich nutze ich das auch als Werkzeug, um meine Mode bekannter zu machen."

