Entwarnung! Pia Tillmann war nicht im Sommerhaus schwanger

Das erklärt einiges! Vergangene Woche lief die erste Folge von Das Sommerhaus der Stars im TV. Am ersten Tag tranken die Kandidaten in gemütlicher Runde den ein oder anderen Schnaps – so auch Pia Tillmann (35), die mit ihrem Partner Zico Banach (32) in der Show ist. Nach den Dreharbeiten verkündete sie allerdings ihre Schwangerschaft, was viele Fans jetzt Sorgen bereitet: War Pia etwa schon im Sommerhaus schwanger und trank trotzdem Alkohol?

Dafür kann die Köln 50667-Darstellerin aber Entwarnung geben: Sie war zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht in anderen Umständen. "Ich habe tatsächlich einige Fragen bekommen, ob da schon was im Busch war. Ich bin aber erst relativ schnell nach dem Sommerhaus schwanger geworden", betont sie gegenüber RTL. Derzeit sei die 35-Jährige in der 15. Schwangerschaftswoche.

Schon in der ersten Folge schaute Pia wohl ein bisschen zu tief ins Glas. "Machen wir uns nichts vor, das war jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde meiner Karriere. Aber ich kann es eh nicht rückgängig machen", weiß die Mutter eines Sohnes aber mittlerweile.

Instagram / piatillmann Pia Tillman und Zico Banach im September 2023

RTL Pia Tillmann und Zico Banach

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin

