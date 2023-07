Dieses "Beauty & The Nerd"-Duo muss heute nach Hause gehen!

Dieses Paar muss seine Koffer packen! Derzeit flimmert die vierte Staffel von Beauty & The Nerd über die Bildschirme. Bei dem spannenden Reality-Format kämpfen Zweierteams bestehend aus jeweils einer Schönheit und einem Nerd in verschiedenen Challenges um ein sattes Preisgeld. In der heutigen Folge wurde es wieder besonders spannend: Nach Florian und Samuels Umstyling wurde um den Einzug in die Top drei gekämpft. Für welches Team hat es schlussendlich nicht gereichet?

Schon bei der Teamchallenge konnten Alex und Chris Broy (34) nicht wirklich überzeugen und belegten den letzten Platz. Danach bröckelt ihr Teamgeist, was auch beim zweiten Game deutlich wird. Das fiel wohl auch ihren Mitkandidaten auf: Bei der Entscheidung fiel deshalb die Wahl auf die Pink-Nerdin und den 34-Jährigen. Für Alex ist ihr Exit wohl besonders schwer. "Ich bin so froh, dass ich euch alle kennenlernen durfte und dass wir so eine schöne Zeit hatten, auch wenn ich nicht immer einfach war", sagt sie ihren Kollegen unter Tränen.

In den vergangenen Folgen sorgte vor allem Alex' Verhalten für Aufsehen. Sie habe sich nach ihrem Umstyling negativ verhalten, lehnte ihre neue Garderobe fast komplett ab und färbte sich sogar ihre Haare wieder pink. "Ich kenne niemanden, der das Umstyling so wenig verdient hat wie diese Göre", schoss Beauty Beverly daraufhin gegen die Nerdin.

