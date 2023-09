Maurice Dziwak: Ricarda Raatz ist eine notorische Lügnerin

Er meint, sie sei schuld! Maurice Dziwak nahm an der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars teil. In der Show ist er noch mit Ricarda Raatz zusammen gewesen. Mittlerweile hat aber auch die beiden Love Island-Stars der Fluch des Formats getroffen und sie haben sich getrennt. Als Single schaut er sich jetzt die Folgen an und kommentiert sein und Ricardas Verhalten: Nun lässt Maurice kein gutes Haar an ihr!

In seiner Instagram-Story reagiert er auf die Ausstrahlung und zählt für seine Follower mal seine Stärken auf. Er könne gut auswendig lernen, gut Menschen motivieren: "Und ganz wichtig, ich bin ein hilfsbereiter und empathischer Mensch." So würden die Zuschauer Maurice jedoch nicht beschreiben – sie kritisieren sein Benehmen in der Show.

"Auch, wenn die Leute das nicht denken. Die Frau, die an meiner Seite war, ist eine notorische Lügnerin. [...] Sie kann auf Knopfdruck heulen, damit ich im schlechten Licht dastehe", schießt er gegen Ricarda. Deshalb habe er sie dann auch nicht in der Sendung getröstet. Maurice sei egal, dass manche Fans ihn deshalb narzisstisch und toxisch nennen: "Ich bin stolz drauf."

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Reality-TV-Stars

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

