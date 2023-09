Prinz Harry und Meghan hatten Sonderwünsche bei diesem Event

Tun sie alles für die bestmögliche Publicity? Kaum ein anderes Paar polarisiert so stark wie Prinz Harry (39) und seine Gattin Herzogin Meghan (42). Mit dem Erscheinen ihrer Netflix-Dokumentation sorgten die royalen Aussteiger für viel Empörung. In dem Film gaben die zwei einen tiefen Einblick in ihr Leben. So wurden die zweifachen Eltern bei einem Besuch einer New Yorker Schule begleitet. Wie jetzt bekannt ist, sollen Harry und Meghan gewisse Sonderwünsche geäußert haben...

Das berichtet zumindest Mirror. Denn es sind E-Mails aufgetaucht, die zeigen, dass das Team der Sussexes alles daran gesetzt habe, Harry und Meghan so gut wie möglich in der Öffentlichkeit aussehen zu lassen. So soll der Vorschlag gefallen sein, vor einer Schule in einem einkommensschwachen Viertel des Big Apples Kissen und einen neuen Teppich zu beschaffen, da es Meghans Stil entspreche.

Ob Harry von diesen Forderungen angetan gewesen war? Es kommen vermehrt Gerüchte auf, dass die beiden in einer Ehekrise stecken. "Es ist eine sehr dramatische Veränderung und obwohl niemand wirklich glaubt, dass sie kurz vor der Scheidung stehen, wird viel darüber gesprochen, dass die beiden Gefahr laufen, sich zu entzweien", behauptete ein Insider gegenüber Mirror.

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan beim Global Citizen Live Festival

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der Salute to Freedom Gala 2021

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2018

