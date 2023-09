"Sie sah toll aus": Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Travis Kelce (33) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Der Footballstar gewann am Wochenende mit seinem Team das Spiel gegen die Chicago Bears – aber der Fokus lag an dem Tag eher auf der Zuschauertribüne: Sein mutmaßliches Date Taylor Swift (33) feuerte den Kansas-City-Chiefs-Star in der Lounge an! Danach verließen sie sogar zusammen das Stadion und kurbelten die Gerüchteküche so richtig an. Jetzt spricht Travis auch über den Besuch von Taylor.

"Shoutout an Taylor, dass sie da war. Das war ganz schön mutig!", stellt der Tight-End-Spieler in seinem Podcast "New Heights" mit seinem Bruder Jason Kelce (35) fest. Offenbar hat die Sängerin mächtig Eindruck hinterlassen: "Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur Gutes über sie gesagt hat. Die Freunde und die Familie. Sie sah toll aus, alle sprachen in den höchsten Tönen von ihr und obendrein lief der Tag für die Chiefs-Fans perfekt", schwärmt Travis weiter.

Dennoch betont der NFL-Star: In seinem Podcast soll es um Football gehen, nicht um sein Liebesleben. "Ich genieße das Leben und ich habe dieses Wochenende wirklich genossen. Ich denke aber, in Zukunft werde ich hier weiter über Sport sprechen und es auch dabei belassen", erklärt Travis.

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Getty Images Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

