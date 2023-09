Taylor Swift und Travis Kelce erstmals zusammen gesichtet!

Was läuft da bei den beiden? Im März hatte sich Taylor Swift (33) von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32) getrennt. Doch sie war nicht lange allein: Kurz danach hatte die Musikerin eine Liebelei mit dem The 1989-Frontmann Matty Healy (34). Seit einigen Wochen wird nun aber gemunkelt, dass sie mit Footballstar Travis Kelce (33) anbandelt. Jetzt werden Taylor und Travis zum ersten Mal zusammen gesehen – und wirken ziemlich vertraut!

Am Sonntag spielten die Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears. Mehrere Videos im Netz zeigen die 33-Jährige im VIP-Bereich der Arena. In einer Jacke des Teams ihres mutmaßlichen neuen Freundes verfolgte Taylor das Match. Auf einem Clip auf der Plattform X sind die beiden dann nach dem Footballspiel zu sehen: Nebeneinander laufend verlassen sie das Stadion – Taylor strahlt dabei über beide Ohren! Anschließend fuhren die zwei zusammen in Travis' Cabrio weg, wie weitere Aufnahmen zeigen.

Die beiden scheinen sich also ziemlich gut zu verstehen! Travis selbst hatte sich auch bereits zu den Dating-Gerüchten geäußert, da sein Bruder darüber geplappert hatte. "Wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert", hatte er in der "The Pat McAfee Show" andeutetet.

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

