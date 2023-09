Sommerhaus-Spoiler: Aleks will seine Vanessa stumm-kneifen!

Schießt sich Aleksandar Petrovic (32) mit dieser Aktion ins Aus? Der Reality-TV-Star kämpft aktuell mit seiner Freundin Vanessa Nwattu im Sommerhaus der Stars um den Sieg. Neben den Challenges müssen sich die beiden dort auch als Paar beweisen und zusammenhalten. Doch das gelingt dem Influencer offenbar nicht immer so gut. In der kommenden Woche leistet sich Aleks nämlich einen fiesen Fehltritt!

Achtung, Spoiler!

In der dritten Folge, die bereits auf RTL Plus verfügbar ist, geraten der ehemalige Temptation Island V.I.P-Kandidat und seine Partnerin im Interview aneinander. Die Beauty beschwert sich nämlich, dass sich seit Tagen alles um Walentina Doronina (23) drehe – doch auf Aleks' Reaktion ist sie nicht vorbereitet: Der Muskelprotz legt nämlich die Hand hinter ihren Rücken und will sie offenbar mit einem Kneifen verstummen lassen! "Heftig! Muss ich mich hier kneifen lassen. Jetzt ist Ende. Wenn du dir das später angucken kannst und sagst, boah, ich bin stolz, wie ich da mit meiner Freundin umgehe, dann mach das. Mal schauen, ob ich dann noch an deiner Seite bin", zeigt sich Vanessa fassunsglos und verlässt unter Tränen das Interview, nachdem Aleks ihr Verhalten noch als "erbärmlich" bezeichnet.

Schon bevor die Folge überhaupt im TV ausgestrahlt wurde, erklärt Aleks sein Verhalten im Netz. In einem Instagram-Video erklärt er: "Wir wurden tagelang provoziert und das kocht dann in mir. Leider habe ich es dann in der falschen Situation auch an dir ausgelassen. Das war falsch!" Er habe sich dafür mehrfach entschuldigt – dennoch habe es die beiden beinahe ihre Beziehung gekostet.

