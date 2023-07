Zu viel trainiert? Aleks Petrovic hat Schmerzen im Bizeps

Aleks Petrovic (32) muss sich untersuchen lassen! Der Temptation Island V.I.P.-Kandidat ist ein richtiger Sportfreak: Täglich stählt er seine Muskeln, achtet penibel auf eine gesunde Ernährung und bringt auch seine Freundin Vanessa Nwattu dazu, ihre Figur stetig mit diversen Trainings zu optimieren. Mit seinen Coachings will der Unternehmer auch andere Leute auf dem Weg zum Traumkörper unterstützen. Doch nun hat Aleks plötzlich Schmerzen...

Auf Instagram meldet er sich mit einem Foto aus dem Krankenhaus bei seinen Fans. "Ich habe starke Schmerzen in den Bizepssehnen, was im MRT abgecheckt werden muss!", berichtet Aleks. Deswegen habe er so schnell wie möglich einen Termin zur Kontrolle vereinbart. "So muss das sein, weil man nie weiß, ob sich die Lage bis zu einem späteren Zeitpunkt verschlechtert", führt der Trash-TV-Kandidat aus.

Die Gelegenheit nutzt Aleks gleich, um gegen das "unfaire" deutsche Gesundheitssystem zu schießen. "Als ich noch gesetzlich versichert war, wurde ich wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt und konnte mit Glück drei Monate auf einen MRT-Termin warten", wettert er.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, TV-Paar

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic im März 2022

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de