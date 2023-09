Unpassend? So reagiert Julian Zietlow auf Kate-Trennung!

Julian Zietlow verblüfft abermals! In den vergangenen Monaten hatte der Fitness-Influencer sein Leben um 180 Grad gedreht – und macht seither mit Drogenkonsum Schlagzeilen. Zudem trennte er sich von seiner Ehefrau Alina – für Kate Kolosovskaia. Die wiederum zog vor wenigen Tagen aber einen Schlussstrich unter die Sache und trennte sich. Doch dazu äußert sich Julian nicht – stattdessen trägt er fortan seine beiden Ex-Partnerinnen auf der Haut!

Auf Instagram hatten Julians Fans eigentlich auf ein Statement zur Trennung von Kate gehofft – doch der Social-Media-Star hat andere Pläne. Er bedankt sich stattdessen mit einem Video bei seinen Ex-Partnerinnen für die gemeinsame Zeit – den Clip unterlegt er mit dem Song "I Will Always Love You". Doch das ist noch nicht alles: Julians Hals zieren nun die Namen seiner beiden Verflossenen – neben einem Kate-Tattoo ließ er sich auch eins für Alina stechen.

Julians Unterstützer zeigen sich über das Video extrem verwirrt. "Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht so einem Tattoo", schreibt ein Fan verwundert. Viele andere sorgen sich zudem um den zweifachen Vater. "Julian, ich finde, du solltest dir Hilfe suchen", merkt ein User unter dem Post an.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlows neues Tattoo

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit Julian Zietlow, Februar 2022

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Ex-Freundin Kate

