Keine sexuellen Vibes? Mike korbt "Are You The One?"-Paulina

Mike Heiter (31) spricht Klartext. Bei Are You The One? – Reality Stars in Love stellte sich heraus, dass der einstige Love Island-Teilnehmer und Kim Virginia (28) laut den Experten kein Perfect Match sind. Seitdem sieht sich der Hottie anderweitig um und lernt nun Paulina Pilch näher kennen. Doch offenbar fehlt ihm etwas bei der Beauty: Mike korbt Paulina, da er sich körperlich nicht so zu ihr hingezogen fühlt.

"[Bei Paulina] ist nicht diese Knister-Action", verrät der Tattooliebhaber in der aktuellen Doppelfolge. Als die 20-Jährige allerdings Wind davon bekommt, dass Mike ausgerechnet mit Kim über ihre sexuelle Anziehung gesprochen hat, nimmt sie das sehr mit. "Dann muss er zu ihr rennen und ihr die Bestätigung geben, dass ich ja sozusagen ein Downgrade für Mike bin", weint sie sich bei Teezy aus. Erst später suchen der 31-Jährige und die Ex on the Beach-Bekanntheit nochmal das Gespräch, in dem er ihr klarmacht, dass es sexuell nicht zwischen ihnen vibt. "Wenn ich jemanden küsse, dann rührt sich was da unten bei mir. Und bei Paulina war es halt jetzt nicht so. Ich merke, das kommt nicht", begründet er seinen Standpunkt im Einzelinterview.

Doch das ist nicht das Einzige, was den Ex von Elena Miras (31) stört. "Alter spielt keine Rolle. Das ist schon richtig, aber manchmal merke ich das bei dir. Da habe ich das Gefühl, die Erfahrung fehlt", konfrontiert Mike Paulina. Im Einzelinterview geht er noch mal näher darauf ein: "Dieses erwachsene, frauliche, dieses stilvolle Verhalten, das fehlt mir irgendwie."

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Realitystar

Instagram / mikeheiter Mike Heiter im August 2023

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im September 2023

