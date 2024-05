Invictus-Games-Jubiläum: Prinz Harry ist in London gelandet!

Der 8. Mai ist ein ganz besonderer Tag für Prinz Harry (39): der zehnte Jahrestag seiner Invictus Games. Wie nun der königliche Korrespondent Chris Ship gegenüber ITV bestätigt, soll der royale Aussteiger bereits in seinem Heimatland eingetroffen sein. "Prinz Harry ist im Vereinigten Königreich. Er ist hier vor seinem morgigen Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral gelandet, um das zehnjährige Bestehen der von ihm 2014 gegründeten Invictus Games zu feiern", erklärt er und fügt hinzu: "Er nimmt heute an einigen Invictus-bezogenen Veranstaltungen teil."

An dem Jubiläum werde der 39-Jährige allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit alleine teilnehmen. "Prinz Harry ist alleine nach Großbritannien gereist – ohne Meghan oder die Kinder Archie und Lilibet", schildert der Adelsexperte und betont: "Meghan wird Harry morgen nicht in die St. Paul's Cathedral in London begleiten. Aber sie wird Harry bei ihrem Besuch in Nigeria Ende dieser Woche begleiten."

Seitdem bekannt ist, dass Harry für das Jubiläum seiner Invictus Games nach London reist, wurde immer wieder darüber spekuliert, ob er während seines UK-Aufenthalts auf die britische Königsfamilie treffen wird. Laut dem Royal-Korrespondenten sei es wahrscheinlich, dass sein Vater König Charles III. (75) "eine Lücke" für ihn in seinem Zeitplan finden würde. Sein älterer Bruder William (41) und seine Frau Kate (42) wollen den Rotschopf laut Insider-Informationen hingegen nicht sehen.

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

