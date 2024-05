Wet Look: Doja Cat setzt Fashion-Statement auf der Met Gala

Doja Cat (28) ist bekannt für ihre ausgefallenen Outfits! Bei der diesjährigen Met Gala, die unter dem Motto "Garden of Time" stand, erschien sie nicht anders als erwartet als absoluter Hingucker: in einem nassen, weißen T-Shirt-Kleid. In einem Interview mit Entertainment Tonight erklärte die Sängerin: "Ich wusste, dass die Leute Blumen wählen würden, also war meine Blume die am häufigsten verwendete – Baumwolle. Ein weißes T-Shirt ist zeitlos und fühlt sich poetisch an." Dass die Sängerin damit auffällt, war ihr bewusst: "Ich wusste, dass es nicht wirklich dazu passen würde. Ich mag es aber auch nicht, mich anzupassen."

Schon auf dem Weg zur Gala sorgte die 28-Jährige für Aufsehen: Wie frisch aus der Dusche lief sie nur im Handtuch um den Körper und Kopf gewickelt aus dem Hotel. Ihr dramatisches Make-up lief ihr wie Wimperntusche aus den Augen. Unterstrichen wurde das Ganze von ihrer schimmernden Diamantkette. Doch das war nicht ihr finales Outfit: Für die Met Gala hat sie sich dann umgezogen und in ihr weißes, nasses Kleid geworfen. Was das Geheimnis an ihrem Outfit ist, verriet die Sängerin: "Ich bin tatsächlich gerade nass. Ich soll das Geheimnis zwar nicht verraten, aber es ist Haargel." Und dieses hielt ziemlich gut – beim Posieren verdeckte die "Say So"-Sängerin einzig und allein ihre Brust. Zum Vorschein kamen ihre zahlreichen Tattoos, die sie auf ihrem Körper trägt. Auf Instagram betitelt Doja Cat die Gala als "Wet Gala", passend zu ihrem Outfit.

Im vergangenen Jahr wählte die Rapperin bei der Met Gala 2023 als Hommage an Karl Lagerfeld (✝85) ein hautenges Katzen-Outfit. Um ihren Look auf die Spitze zu treiben, miaute sie auf dem roten Teppich. Auch bei anderen vergangenen Events fiel Doja Cat, bürgerlich auch Amala Ratna Zandile Dlamini, mit ihren schrägen Klamotten auf. Bei den MTV Video Music Awards 2023 erschien sie im Spinnennetzlook.

Getty Images Doja Cat vor dem The Mark Hotel mit Guram Gvasalia in New York

Getty Images Doja Cat auf der Met Gala 2023

