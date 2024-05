HealthyMandy zeigt After-Baby-Body wenige Tage nach Geburt

HealthyMandy ist vor wenigen Tagen erneut Mama geworden. Mittlerweile ist die Influencerin mit ihrem Sohn wieder zu Hause. Via Social Media lässt sie die Follower an ihrem Alltag teilhaben. In ihrer Instagram-Story gibt die frisch gebackene Mama nun ein Update zu ihrem Körper. "Ganz komisch hier ohne Baby im Bauch zu stehen", schreibt sie zu einem Spiegelselfie, auf dem sie ihren After-Baby-Body zeigt. Wenige Tage nach der Entbindung zeichnet sich noch eine Wölbung ab, doch die scheint sie nicht zu stressen. "Ich habe gerade nach Tagen mal wieder meine Haare gewaschen, was für ein Gefühl", fügt Mandy dem Schnappschuss hinzu.

Die kleine Familie, bestehend aus Mandy, ihrem Mann FitnessOskar und ihrem gemeinsamen Sohn, dessen Namen noch nicht bekannt ist, scheint sich in den eigenen vier Wänden wieder gut eingefunden zu haben. Glücklich und zufrieden sitzt die Netz-Bekanntheit auf dem Sofa und hält ihren Sohn auf dem Arm – das zeigen Fotos, die die 28-Jährige im Netz veröffentlichte. Das Mama-Sohn-Duo entspannt in lässigen Klamotten und scheint die gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen.

Die Geburt ihres Sohnes gleicht für Mandy und Oskar einem Wunder. Im Dezember 2022 hatte das Paar seinen Sohn Rio verloren. Er war mit viereinhalb Monaten an einer Autoimmunerkrankung gestorben. Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes wurde Mandy von ihrem Verlust eingeholt. "Rio wird für uns alle immer ein Teil sein, [...] er wird niemals in Vergessenheit geraten", schrieb sie im Netz.

