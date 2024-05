Heimliche Liebe: "Princess Charming"-Madleen wieder Single!

Das hat wohl kaum einer mitbekommen. Durch die lesbische Datingshow Princess Charming ist Madleen Matthias (23) bekannt geworden. Mit der großen Liebe klappte es in dem Format nicht: Sie und die Gewinnerin Elsa Louise gingen kurz nach den Dreharbeiten getrennte Wege. Während Letztere wieder glücklich vergeben ist, ist Madleen Single – aber frisch! Denn die Beauty musste zuletzt eine schwere Trennung durchmachen. "Ich bin tatsächlich vor kurzem aus einer Beziehung gekommen, also frisch getrennt. Die Beziehung war aber nicht öffentlich, das hat keiner mitbekommen", erklärte sie Promiflash bei den 9:16 Awards in Hamburg.

Ob sie eine potenzielle nächste Beziehung ebenfalls geheim halten will, wisse sie noch nicht: "Also ich hatte ja noch nie eine öffentliche Beziehung, deswegen weiß ich das gar nicht. Aber ich glaube, es ist schon schön, wenn man so ein bisschen was im Privaten hat. Aber wenn meine Partnerin jetzt selber öffentlich wäre, dann würde ich es natürlich öffentlich machen." Ohnehin teilte Madleen zuletzt etwas weniger auf Social Media, da sie eine Pause gebraucht hatte.

"Ich hatte viel Privates, mental ging es mir auch nicht supergut – Trennung und so. Das war alles so eine lang gezogene Trennung", verriet sie dann doch ganz offen im weiteren Gespräch mit Promiflash. Madleen habe die Zeit genutzt, um sich auf sich zu fokussieren. Nun ist sie aber wieder für ihre Follower da – und ihre Reichweite nutzt sie für sehr wichtige Themen: mentale Gesundheit, Therapie und Feminismus.

Princess Charming, RTL+ Elsa und Madleen bei "Princess Charming"

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

