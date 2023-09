Sehr vertraut: Hier kuschelt Taylor Swift mit Travis Kelce

Die beiden kommen sich schon ziemlich nahe! Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Taylor Swift (33) mit Travis Kelce (33) anbandelt. Am Sonntag besuchte die Sängerin dann ein Footballspiel des Kansas-City-Chiefs-Spielers und feuerte ihn von der Loge aus an. Seitdem sind sich die Fans sicher: Bei den beiden läuft was! Jetzt taucht ein neues Foto von den zweien auf: Hier kuschelt Taylor mit dem NFL-Star!

TMZ liegt ein Foto vor, das die beiden ziemlich vertraut nach dem gewonnenen Spiel der Kansas City Chiefs am Sonntag zeigt. Taylor hat darauf liebevoll den Arm um Travis' Schultern gelegt und sitzt womöglich sogar auf seinem Schoß! Sie unterhält sich angeregt mit anderen umstehenden Gästen, während der Tight End auf den Boden schaut. Die beiden sollen nach dem Match mit anderen Teamkollegen und Freunden in einer Bar den Tag ausklingen lassen haben – und dabei sogar für das ganze Restaurant bezahlt haben, um in Ruhe gelassen zu werden!

Am Mittwoch plauderte Travis mit seinem Bruder Jason Kelce (35) schon in dem gemeinsamen Podcast "New Heights" von dem aufregenden Tag. "Shoutout an Taylor, dass sie da war. Das war ganz schön mutig! [...] Sie sah toll aus, alle sprachen in den höchsten Tönen von ihr und obendrein lief der Tag für die Chiefs-Fans perfekt", schwärmte der 33-Jährige.

Getty Images Travis Kelce im Juli 2023

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

