Ungestörtes Date: Zahlte Taylor Swift für Restaurantgäste?

Hat sie tief in die Tasche gegriffen? Taylor Swift (33) landet seit einigen Wochen immer wieder aufgrund ihres Privatlebens in den Schlagzeilen. Seit Kurzem wird ihr eine Romanze mit Travis Kelce (33) nachgesagt. Zuletzt wurde die Musikerin gesehen, wie sie den Sportler gemeinsam mit seiner Mutter von der Zuschauertribüne aus anfeuerte. Nun berichtet ein Fan, dass Taylor für die Besucher einer Gaststätte die Rechnung bezahlt haben soll, damit sie und Travis ungestört sein können!

In einem Video, das auf TikTok kursiert, behauptet ein Fan, dass ihr Bekannter in dem Restaurant gewesen sei, als Travis und Taylor hereinkamen: "Ich habe gerade einen Anruf von einem Freund bekommen und der hat erzählt, dass Taylor in einem Restaurant zu Gast war und für alle dort bezahlt hat, damit sie gehen." Später sollen noch ein paar andere Spieler zu den beiden dazu gestoßen sein.

Während die beiden angeblichen Turteltauben sich zunächst nicht zu den Gerüchten geäußert hatten, meldete sich kürzlich Travis' Bruder zu Wort und deutete eine Romanze zwischen den beiden an. Daraufhin fühlte sich auch der Footballspieler selbst gezwungen, etwas dazu zu sagen: "Wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert." Zudem forderte er die Fans auf, seinen Bruder nicht weiter zu seinem Liebesleben zu befragen.

