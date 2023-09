So hart ist Sylvie Meis' Ernährungsplan bei "Love Island"!

Sylvie Meis (45) macht keine Ausnahmen. Aktuell befindet sie sich drei Wochen lang in Griechenland, wo sie die Show Love Island moderiert. An der Feuerstelle begeistert sie die Kandidaten und Zuschauer gleichermaßen mit ihren tollen Outfits und ihrer atemberaubenden Figur. Doch von nichts kommt nichts und das Model legt eine eiserne Disziplin an den Tag: Sylvie zieht bei "Love Island" ein knallhartes Sport- und Ernährungsprogramm durch.

In Griechenland werden Sylvie und ihr Team von einem einheimischen Koch verköstigt, berichtet RTLZwei. Und der passt sich perfekt an ihre Essensgewohnheiten an: Die 45-Jährige macht Intervallfasten und isst deshalb zweimal am Tag. Zum Mittagessen als erste Mahlzeit gibt es beispielsweise kalte Gemüsesuppe, Salate, Meeresfrüchte, weißen Fisch und ganz viel Gemüse. Zum Abendessen wieder dasselbe. "Ich esse zum Beispiel sehr gerne Lachs. Und wenn ich zwischendurch mal Lust auf einen Snack habe, dann greife ich zu Nüssen, Beeren und Trockenfrüchten!", erklärt Sylvie.

Selbst zu besonderen Anlässen wie dem Geburtstag ihrer Make-up-Artistin macht sie keine Ausnahmen. "Wir wollten es gesund halten. Somit haben wir Kuchen, Kekse, Pralinen und Eis aus natürlichen Lebensmitteln wie Bananen, Datteln und diversen Früchten gezaubert und genossen. Dazu Champagner und es hat uns an gar nichts gefehlt – köstlich!", schwärmt Sylvie. Vor dem Mittagessen zieht sie zudem fünfmal die Woche eine Stunde lang ihre Sportroutine aus Cardiotraining und Bauch-Beine-Po-Übungen durch.

RTLZWEI / Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTLZWEI / Magdalena Possert Sylvie Meis bei "Love Island" 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Sylvie Meis, Moderatorin

