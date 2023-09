So witzig macht Ed Sheeran Werbung für sein neues Album

Ed Sheeran (32) nimmt die Werbung selbst in die Hand! Der Sänger stürmt regelmäßig mit seinen Alben die Charts: Die Platte "Subtract" belegte etwa 17 Wochen lang den ersten Platz in den deutschen Charts. Auch seine vorigen Alben waren immer im oberen Bereich der Rangliste. Jetzt gibt es für die Fans des Briten bald was Neues auf die Ohren. Aber vorher rührt Ed noch mal fleißig die Werbetrommel!

Am Mittwoch war der "Galway Girl"-Interpret in New York City unterwegs und machte dort Promo für sein kommendes Album "Autumn Variations", das am 29. September erscheint. In Manhatten hielt Ed ein Pappschild hoch, auf dem "Herbst ist hier" stand. Damit machte er den Straßenkünstler Seth, der im Netz unter "Dude with Sign" bekannt ist, nach. Dieser gesellte sich glatt zu dem berühmten Musiker und hielt auch ein Schild hoch.

Kürzlich plauderte Ed schon über seine neue Platte. Er kam auf die Idee, als er und viele seiner Freunde im Herbst 2022 eine komische Zeit durchgemacht hatten. "Als ich von den unterschiedlichen Situationen meiner Freunde erfuhr, schrieb ich Lieder, einige aus ihrer Perspektive, andere aus meiner, um festzuhalten, wie sie und ich die Welt zu diesem Zeitpunkt sahen", erklärte er Daily Mail.

