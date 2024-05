Doch keine Trennung? J.Lo präsentiert stolz ihren Ehering!

Gerüchten zufolge soll es in Jennifer Lopez (54) und Ben Afflecks (51) Ehe derzeit gewaltig kriseln! Doch die Schauspielerin setzt nun ein Zeichen, das die Vermutungen rund um die anhaltenden Trennungsgerüchte auf Eis legen könnte. Bei der Premiere ihres neuen Streifens "Atlas" in Los Angeles erschien die Beauty zwar ohne Begleitung von Ben auf dem roten Teppich, jedoch setzte sie ein Detail besonders in den Fokus der Paparazzi: Den Platin-Ehering, den sie seit 2022 mit dem "Gone Girl"-Schauspieler teilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Trennungsgerüchte ins Wanken kommen. Jennifers Ehering-Aktion erfolgte nur einen Tag, nachdem das Paar gemeinsam in Los Angeles gesichtet worden war. Erst hatten Ben und Jennifer eine Schulveranstaltung von Jennifers Kind Emme (16) besucht. Im Anschluss stieg das Schauspielerpaar dann freudestrahlend gemeinsam ins Auto. Den Abend ließen sie danach noch gemeinsam bei einem Abendessen in einem bekannten Steakhaus ausklingen.

Eigentlich sieht es so aus, als hätten sich die Eheleute wieder zusammengerauft, jedoch befeuert das Umfeld des Paares die Trennungsgerüchte indessen weiterhin. Ein Insider berichtete gegenüber PageSix, dass Ben die Ehe mit Jennifer bereuen soll. "Wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich wegen vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit scheiden zu lassen, würde er das tun", betonte die Quelle in dem Interview und fügte hinzu: "Er hat das Gefühl, dass die vergangenen zwei Jahre nur ein Fiebertraum waren, und er ist jetzt zur Vernunft gekommen und versteht, dass es einfach keinen Weg gibt, dass das funktioniert."

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

