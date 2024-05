Was hält Eva Mendes von Ryan Goslings Filmkuss mit Emily?

Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) spielen im neuen Film "The Fall Guy" ein Liebespaar. Doch was sagt eigentlich seine Ehefrau Eva Mendes (50) zu den heißen Kussszenen ihres Mannes? Glücklicherweise sieht sie die Sache völlig gelassen. Eva widmet Ryans neuem Kinofilm sogar einen Beitrag auf Instagram, der ihren Liebsten und Emily bei einem innigen Kuss zeigt. In der Caption drückt sie scherzhaft ihre Bewunderung für Ryan und seine Schauspielkollegin aus: "Der Beweis ist in meinem Posting – normalerweise poste ich keine Bilder, auf denen mein Mann eine andere küsst, aber Emily Blunt ist einfach so verdammt gut darin. Die beiden sind so verdammt gut darin."

Eifersüchtig scheint die "Ghost Rider"-Darstellerin jedenfalls nicht zu sein. Ganz im Gegenteil – die 50-Jährige kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Wusstet ihr, dass 'The Fall Guy' der erste Nicht-Superheldenfilm seit 17 Jahren ist, der die Sommer-Kinokasse eröffnet? Vielleicht hat er nicht die Kinokassen geknackt, aber er hat so viele andere Rekorde gebrochen. Darauf bin ich besonders stolz." In der Bilderreihe teilte Eva außerdem Screenshots von X-Beiträgen, in denen Fans Ryans schauspielerische Leistung sowie den Film an sich in den höchsten Tönen loben.

Kennen und lieben gelernt haben sich Eva und der Barbie-Star bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond The Pines" im Jahr 2011. Die beiden haben mittlerweile zwei gemeinsame Töchter: Esmeralda Amada und Amada Lee. Die "Hitch – Der Date Doktor"-Darstellerin und Ryan sind wahre Profis darin, ihr Privatleben weitestgehend aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Fest steht jedoch, dass das Paar sich in jeglichen Lebenslagen, sei es bei neuen Projekten oder im Alltag, gegenseitig unterstützt.

Anzeige Anzeige

Dave Allocca/ Startraks Photo / action press Eva Mendes und Ryan Gosling in NYC

Anzeige Anzeige

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Evas lockeren Umgang mit Ryans Filmkuss? Heftig! Ich könnte damit nicht so gelassen umgehen. Finde ich gut so! Es ist immerhin sein Job. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de