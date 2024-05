Zu ihrem 21. Geburtstag: War Jojo Siwa wirklich betrunken?

Am vergangenen Wochenende wurde Jojo Siwa 21 Jahre alt und erreichte damit in den USA die Volljährigkeit. Ihren Geburtstag feierte sie mit Freunden im Walt Disney World Resort in Florida und gönnte sich dabei wahrscheinlich das eine oder andere alkoholische Getränk – oder? Auf TikTok postete der "Dance Moms"-Star ein Video und schrieb darunter: "Happhalpy 21st", was richtig geschrieben wohl "Happy 21st" bedeuten soll. Ein Rechtschreibfehler, weil sie getrunken hat oder Absicht? Ihre Fans gehen stark von Letzterem aus. "Die absichtliche falsche Rechtschreibung in der Bildunterschrift", schrieb ein Follower unter ihren Beitrag. Daraufhin machte sich ein weiterer Nutzer über Jojo lustig: "Sie ist sooo betrunken und besoffen wie ein böses Mädchen".

In einem Interview in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) kündigte die Sängerin bereits an, wie sie ihren großen Tag feiern wolle. "Ich fahre nach Disney World. Es ist mein 21. [Geburtstag], also ein großer! Ja, also werde ich mich in Epcot einmal um die Welt trinken", erzählte Jojo. Bereits zu diesem Zeitpunkt zweifelten User an ihrer Aussage. "Hat sie nicht gerade in einem anderen Interview darüber gesprochen, dass sie nicht trinkt? Ich will nicht beurteilen, ob sie trinkt oder nicht, aber sie sollte sich nicht widersprechen", wunderte sich ein Nutzer auf Instagram.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jojos Fans ihr etwas nicht abkaufen. Mit der Veröffentlichung ihres Songs "Karma" schien sie ihr Image wandeln zu wollen – in dem Track singt sie davon, sich in ihrer letzten Beziehung ein paar Fehltritte erlaubt zu haben und nun ihr Karma dafür zu bekommen. Sie behauptet, ein "böses Mädchen" gewesen zu sein. In ihrem Musikvideo zeigte sie sich deshalb in einem anderen Look: Statt der bunten Haarschleifen trug sie einen hautengen schwarzen Anzug und ein von der Band Kiss inspiriertes Make-up. Außerdem räkelte sie sich darin an mehreren schönen Frauen – und schockierte so die Zuschauer. "Ich habe jetzt ein permanentes Trauma, weil ich Jojo dabei zugesehen habe, wie sie mit jemandem Trockensex hat", lautete damals einer der Kommentare auf YouTube.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, Sängerin

Getty Images JoJo Siwa bei den iHeartRadio Awards 2024

