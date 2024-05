Kein Liebesgeheimnis: Lisa Rinna hatte "einfach Glück"!

Lisa Rinna (60) ist schon seit 27 Jahren mit ihrem Ehemann Harry Hamlin verheiratet. People fragt die Schauspielerin nun, was ihr Geheimnis für eine beständige Ehe ist. "Ich glaube, es ist wirklich Glück", meint Lisa daraufhin. Offenbar steckt bei den beiden nicht wirklich mehr dahinter! "Ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis gibt. Ich glaube, wir hatten einfach großes Glück, dass wir uns gefunden haben", fügt sie außerdem hinzu.

Schließlich lässt sich Lisa aber noch etwas mehr entlocken und verliert ein paar Worte mehr über ihren Lebenspartner. "Wir lieben uns und respektieren uns gegenseitig, das ist hilfreich. Und ich mag ihn wirklich als Mensch. Ich denke, er ist ein guter Mann und ich bin sehr glücklich", schwärmt die "The Real Housewives of Beverly Hills"-Teilnehmerin über ihren Harry. Sie wisse aber auch, dass es sehr schwer ist, jemanden zu finden, mit dem man so viel Zeit verbringen möchte.

Lisa und ihr Ehemann Harry gehen schon seit über 32 Jahren gemeinsam durchs Leben, 27 davon sind sie verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe bekamen sie zusammen zwei Töchter: Delilah Hamlin (25), die sich mittlerweile als Model und Sängerin verwirklicht hat, und Amelia Gray Hamlin (22), die ebenfalls modelt und wie ihre Mutter im Fernsehen tätig ist.

Getty Images Schauspielerin Lisa Rinna

Getty Images Amelia Gray Hamlin, Harry Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Belle Hamlin, Promi-Familie

Könnt ihr verstehen, dass Lisa es so sieht? Ja, ich glaube auch, dass es Glück ist. Nein, ich finde schon, dass man für eine glückliche Ehe arbeiten muss. Ergebnis anzeigen



