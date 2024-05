Das sagt Ashley Tisdale zu Vanessa Hudgens Schwangerschaft

High School Musical ist wahrscheinlich für viele Fans ein wichtiger Teil ihrer Jugend. Dem sind sich wohl auch die Darsteller bewusst, weshalb Ashley Tisdale sich vermutlich nicht wunderte, als ihr bei einem Q&A auf Instagram eine Frage zur ehemaligen Schauspielkollegin Vanessa Hudgens (35) gestellt wurde. "Wie cool ist es, dass du und Vanessa zur gleichen Zeit ein Baby bekommt?", will ein Follower von der 38-Jährigen wissen. "Das ist sehr cool!", antwortet die Blondine und ergänzt: "Ich freue mich so sehr für sie und dieses neue Kapitel in ihrem Leben."

Die beiden Frauen scheinen tatsächlich überraschend viele Parallelen in ihrem Leben zu haben: Beide feierten mit ihren Hauptrollen in der erfolgreichen Teenie-Filmreihe "High School Musical" von 2006 bis 2008 den Höhepunkt ihrer Schauspielkarriere. Sowohl Vanessa als auch Ashley (38) machten danach mit der Schauspielerei weiter, sind heute jeweils auch als Unternehmerinnen tätig. Inzwischen sind beide glücklich verheiratet – während es für Vanessa die erste Schwangerschaft ist, ist die "It's Alright, It's OK"-Interpretin bereits Mutter einer dreijährigen Tochter. Aber auch wenn es so scheint, als würden die beiden recht viel gemeinsam haben, soll das in Wirklichkeit gar nicht der Fall sein: Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, sollen die beiden inzwischen zwei völlig unterschiedliche Leben führen. Das sei auch der Grund, weshalb die zwei nichts mehr miteinander zu tun haben – die ehemaligen Freundinnen scheinen sich einfach auseinandergelebt zu haben.

Vanessa scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen – und lässt ihre Fans regelmäßig mit süßen Fotos daran teilhaben. Ihre Follower sind sich einig, dass ihr der Babybauch extrem gut steht. "Ich habe noch nie eine so makellos schöne schwangere Frau gesehen, du strahlst", kommentierte nicht nur eine Nutzerin ein Bild von Vanessa auf Instagram.

Getty Images Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens

Instagram / vanessahudgens Schauspielerin Vanessa Hudgens im April 2024

