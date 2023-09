"Are You The One?"-Steffi und Teezy klären ihr Drama auf

War alles etwa nur halb so schlimm? Bei Are You The One? Reality Stars in Love entstand zwischen Teezy und Steffi ein großes Drama: Zuerst knutschte der Düsseldorfer mit Kim Virginia (28) herum, danach sah man die Gastronomin sehr innig mit Max. Das sah der Content Creator zunächst als Trotzreaktion auf seine Tat, weshalb er und die Augsburgerin erst einmal nicht so gut aufeinander zu sprechen waren – doch kam das Drama zwischen Teezy und Steffi nur durch ein Missverständnis zustande?

Der 28-Jährige konnte den Kuss mit Kim nicht wirklich genießen. "Den Kuss mit Kim Virginia habe ich sehr bereut, weil ich ein schlechtes Gewissen gegenüber Steffi […] hatte", erklärt er gegenüber Promiflash. Doch als er Steffi das Ganze gestehen wollte, sei sie schon bei Max gewesen. "Ich bin dann ausgerastet, weil ich das Gefühl hatte, dass das eine Trotzreaktion auf meine Aktion war", verrät er. Erst später habe er erfahren, dass das gar nicht der Fall gewesen war.

Denn bevor sich Steffi gemeinsam mit Marie zu Max gesellte, hatte sie die Knutscherei von Kim und Teezy gar nicht auf dem Schirm. "Das hab ich am Anfang gar nicht mitbekommen und das haben mir die Leute in der Villa auch einfach so erzählt. Deswegen kann es gar nicht aus Provokation gewesen sein!", erklärt die Beauty gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / stefxniex Stefanie, "Are You The One? - Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy im September 2023

Anzeige

Instagram / stefxniex Stefanie, Realitystar

Anzeige

Glaubst du, dass das Drama zwischen Teezy und Steffi durch ein Missverständnis zustande kam? Ja, ich denke schon. Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de