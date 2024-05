So süß feiern Nelly und schwangere Ashanti ersten Muttertag

Nelly (49) und Ashanti (43) könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Denn zurzeit erwarten der US-amerikanische Rapper und die R&B- und Pop-Sängerin ihr erstes gemeinsames Baby! Auf Instagram lässt die "Rain On Me"-Interpretin ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Auch diesen Meilenstein veröffentlicht Ashanti nun im Netz. Gemeinsam mit ihrem Liebsten und ihrer Familie feierte die werdende Mama ihren ersten Muttertag! Zu einer Reihe von Pärchen- und Familienfotos schreibt die Schauspielerin emotional: "Dieser Muttertag war etwas ganz Besonderes!" Vor allem die große Unterstützung ihrer Liebsten scheint Ashanti nahezugehen: "Unsere Familien zusammenzuhaben, während wir dabei sind, uns auf eine so unglaubliche Reise zu begeben, war großartig."

Die Fans scheinen sich für die werdenden Eltern sehr zu freuen! Positive Kommentare wie "Es ist einfach nur toll, dass ihr endlich ein Baby bekommt!" oder "Ich habe Nelly noch nie so sehr lächeln sehen. Schön, euch so glücklich zu sehen" häufen sich unter dem Beitrag. Zudem sind sich die User einig: Der 43-Jährigen steht die Schwangerschaft blendend. So schreibt nicht nur ein Fan: "Wunderschön! Ashanti ist für das Muttersein perfekt geschaffen."

Auch Nelly sieht auf den Fotos überglücklich aus. Der "Just A Dream"-Interpret erlebt das Wunder der Natur jedoch nicht zum ersten Mal. Mit seiner Ex-Freundin Channetta Valentine hatte der Musiker Ende der 1990er-Jahre die zwei gemeinsamen Töchter Chanelle und Cornell bekommen. Einige Jahre später wuchs Nellys Familie dann erneut. Im Jahr 2005 adoptierte der Rapper die Kinder seiner Schwester Jackie Donahue, da diese in Folge einer Krebserkrankung tragischerweise verstarb.

Instagram / https://www.instagram.com/ashanti/?img_index=5 Ashanti und Nelly mit ihren Familien

Getty Images Nelly bei den BET Hip Hop Awards, 2021

