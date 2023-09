Wie reagieren "Love Island"-Fans auf Leons Liebesgeständnis?

Dieses Liebesgeständnis polarisiert! Die Zeit auf Love Island neigt sich für die liebeshungrigen Singles so langsam aber sicher dem Ende zu. In den vergangenen Wochen hatten sich dort unter anderem Leon und Laura kennengelernt – und es hatte sofort gefunkt. So sehr, dass der Blondschopf der Beauty in der aktuellen Folge sogar seine Liebe erklärte! Was halten die "Love Island"-Fans davon?

Auf der Plattform X häufen sich nach den romantischen Worten des BWL-Studenten die kritischen Stimmen: "Also sorry, aber das 'Ich liebe dich' glaubt doch jetzt nicht wirklich irgendjemand?! Bitte, so naiv ist niemand, oder?" und "Will ja nicht unromantisch sein, aber 'Ich liebe dich' nach knapp drei Wochen? Wirklich so früh?", heißt es dort. Doch einige Fans finden die süßen Gefühle auch herzerwärmend: "Ach, ist doch süß. Seid mal alle nicht so gemein."



Und die Promiflash-Leser? Die sind ebenfalls etwas gespalten. Gut 62 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage (392 von insgesamt 631 Votes) finden das Liebesgeständnis noch viel zu früh – immerhin kennen sich Laura und Leon erst zweieinhalb Wochen. 38 Prozent stehen hingegen hinter dem Pärchen und halten die zwei für sehr verliebt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

