Deutscher Fernsehpreis 2023: Bully Herbig kriegt Ehrenpreis

Michael Bully Herbig (55) wird eine besondere Ehre zuteil. Seit Jahrzehnten ist er nicht mehr aus der deutschen Medienlandschaft wegzudenken: Er ist nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern auch Produzent, Regisseur und Autor. Seine Filme wie "Schuh des Manitu" oder "Traumschiff Surprise", in denen er meistens die Hauptrolle übernimmt, gehören zu den bekanntesten deutschen Filmen. Für seine Erfolge erhält Bully jetzt einen ganz besonderen Preis.

Am 25. September findet die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln statt. Mit dabei ist auch Bully, um einen Preis entgegenzunehmen: Er erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis, die größte Auszeichnung des Deutschen Fernsehpreises. "Michael Bully Herbig ist für mich der ungekrönte König der deutschen Fernsehunterhaltung. Eine jugendliche Legende", begründet der Sat.1- und ProSieben-Senderchef Daniel Rossmann laut Quotenmeter die Entscheidung.

Er habe in zahlreichen verschiedenen Genres neue Maßstabe gesetzt: "Michael Bully Herbig liebt den großen und ganz großen Bildschirm und ist einer der kreativsten, klügsten, wandelbarsten und erfolgreichsten Fernsehmacher, die wir in Deutschland haben." Der Vorsitzende des Stifterkreises des Preises lobte die "Liebe, Perfektion und Akribie" des Komikers.

Getty Images Michael 'Bully' Herbig, Comedian

Getty Images Michael "Bully" Herbig beim Bayerischen Filmpreis 2023

Steffi Adam / Future Image Michael "Bully" Herbig, September 2021

